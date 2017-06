Arme Willy ... Wilmots gaat opnieuw onderuit

door Aernout Van Lindt

door

Marc Wilmots verliest nu ook van Guinee met Ivoorkust

Foto: © photonews

Na de 5-0 in en tegen Nederland was het aan Ivoorkust en Marc Wilmots om de rug te rechten tegen Guinee. Die wedstrijd in het kader van de kwalificaties van de Afrika Cup was belangrijk voor het land. Wilmots wilde winnen voor Tioté, maar het draaide anders uit.