Martinez in de wolken na Ã©Ã©n seizoen BelgiÃ«: "Ik ben echt verrast"

Het moet gezegd, vóór de periode van de 'Gouden generatie' waren de Rode Duivels een verplichte opdracht voor de meeste spelers. Dat maakte Martinez niet mee, maar toch is hij verrast. "Ik ben blij met de wil van de spelers om bij de Rode Duivels te spelen."

"Ik ben daardoor aangenaam verrast", ging Martinez verder. Hij heeft nu een kern om trots op te zijn. "We hebben nu drie spelers per positie. Met die wedstrijd tegen Tsjechië hebben we nu veel info van alle spelers."

Het niveau van de laatste wedstrijden was niet om over naar huis te schrijven, maar de tegenstanders waren ook niet van enig niveau. "De volgende vier wedstrijden zijn geen vriendschappelijke, daar zijn we beter in", sloot hij af.