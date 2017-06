Supporter Essevee schrijft open brief naar 'Icoon' Mbaye Leye: "Er zit meer in jou, laat dit mooi verhaal niet op sisser uitdraaien"

Zulte Waregem had alle reden tot feesten op het einde van het seizoen: play-off 1 voor de vijfde(!) keer gehaald in acht jaar, zeker van flink wat miljoenen (Meïté ongeveer 3, Lerager 3,5 en Dalsgaard 1,5 maakt acht) in de clubkas én Europees voetbal.

En toch eindigde het seizoen een beetje met een wrange nasmaak. Reden? Tijdens de slotwedstrijd tegen Charleroi werd Mbaye Leye door een minderheid van de supporters uitgefloten. En dat zorgde voor wat wrevel bij de trotse kapitein, die niet kwam opdagen op het feestje met de fans of het etentje met de spelers. In de boosheid sprak hij zelfs uit dat hij absoluut wilde vertrekken, ook al gaf hij na de bekerfinale nog aan Europees te willen spelen met Essevee.

Er speelde uiteraard meer dan het gefluit - Leye kreeg tot op heden geen garanties bij Zulte Waregem over een langer verblijf bij de club of over een plan ná de actieve carrière, maar ondertussen willen de fans duidelijk laten zien dat ze het allerbeste met hem menen. Zij willen dan ook dat hun skip aanblijft en dus geven ze hem goede raad. "Want het zou zonde zijn als het zou aflopen met een sisser."

De volledige open brief van Essevee-supporter Thomas Vanbiervliet kan je hier nalezen:

Plus est en vous

Geachte heer Leye

Beste Mbaye

Hoewel we elkaar niet kennen spreek ik u toch ietwat familiair aan. De reden hiervoor is simpel: u bent een icoon van mijn favoriete club, Zulte Waregem. U staat altijd open voor de supporters. Het voelt aan alsof u toch een stuk van ons allen bent. Ik heb echter een wrang gevoel na de laatste match dit seizoen. Ik heb het even laten rusten, daarom nu deze brief.

Groot was de verbazing bij mezelf als bij mijn vrienden dat u, onze kapitein, er niet bij was om ons, de supporters, te groeten en toe te spreken na een mooi seizoen. Een seizoen waar elk lid van het team heeft toe bijgedragen en niet in het minst u met 16 goals en verschillende assists. Na de match bleek dat u bijzonder ontgoocheld was in een aantal supporters die u hadden uitgefloten na het missen van enkele mooie kansen. U had dat signaal van sommigen niet nodig om te beseffen dat u er al moeilijkere had gescoord. Dat was duidelijk te zien aan uw reactie net na die fases.

Het is voor ons supporters natuurlijk makkelijk spreken. We zijn uiteraard de beste stuurlui aan wal. Voetbalsupporters, waaronder waarschijnlijk ook ikzelf, zijn niet altijd de meest fijnbesnaarde personen in het uiten van onze voetbalemoties.

Maar wat ik nu net het mooie vind aan onze club Zulte Waregem is dat we over het algemeen toch kunnen stellen dat de supporters zich meestal vol achter de ploeg scharen, ook als het spel soms (begrijpelijk) eens minder is. Het leuke is dan ook dat vaak de ploeg het dan ook rechtzet mede door deze steun.

Ik ben van nature niet de persoon die helemaal opgaat in idolatrie. Ik probeer nuchter te blijven, maar faal daar ook wel in. Waarom ben ik dan absoluut fan van de voetballer Mbaye Leye? Omdat hij al zo veel mooie dingen getoond en gegeven heeft voor mijn favoriete team? Deels, maar ik ben vooral fan van de intelligentie op en naast het veld. De looplijnen, het leiderschap, de traptechniek en timing, het zijn zaken waaruit uw voetbalintelligentie blijkt. Maar ook naast het veld toont u die intelligentie. Dat bleek ook uit het interview dat u enkele maanden geleden gaf aan het tijdschrift Puskas. De mens Mbaye Leye die er o.a. een moderne visie geeft op diversiteit en de maatschappelijke meerwaarde ervan. De openheid en tolerantie die u in dat interview aan uw kinderen meegeeft. Dat icoon van Zulte Waregem bewonder ik eigenlijk nog meer dan de voetballer. Het getuigt van een diepgang die we in de voetbalwereld van het grote geld en de vluchtige clubliefde als een schaars goed mogen beschouwen. Dat maakte de voetballer Mbaye Leye nog grootser.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik met gemende gevoelens zat toen ik de berichten las dat het gefluit van enkelingen u zo hoog zat, dat u in de reactie het kind direct met het badwater weggooide. Enerzijds had ik begrip dat u zich niet als een clubicoon behandeld voelde door die kleine minderheid, anderzijds vond ik het jammer dat zeker u als intelligent persoon de nodige relativering niet kon opbrengen. Vooral omdat een grote hoeveelheid supporters u reeds lang vergeven had dat het even niet lukte zoals wij allen, en uzelf in het bijzonder, gewenst had bij die fases.

Voor mij staan de meters Mbaye Leye bij Zulte Waregem overduidelijk op groen. Het zou zonde zijn om een mooi verhaal op een sisser te laten eindigen. Ik hoop dan ook dat er nog een plaats is voor Mbaye Leye bij ons Essevee, alsook dat Mbaye Leye Essevee als zijn plaats ziet. Dat zijn club en speler aan elkaar verplicht.

Beste Mbaye, blijf! Dit mooie traject mag toch niet teniet gedaan worden omwille van een paar enkelingen ... Plus est en vous!

Met vriendelijke groeten

Thomas Vanbiervliet

Supporter Zulte Waregem