Moet Anderlecht vrezen voor deal STVV-topper na overstap Leko naar Club Brugge? Uitstel is geen afstel

Ivan Leko trok deze week van STVV naar Club Brugge en dus hebben de Kanaries een nieuwe prioriteit: het aanwerven van een nieuwe coach. Het kreeg al een aantal kandidaturen binnen en wil daar snel werk van maken.

En zo komt het verhaal Gerkens even op het tweede plan. Het aantrekken van een nieuwe oefenmeester is prioritair. "En daar gaan we rustig onze tijd voor nemen", klonk het eerder al op onze webstek bij monde van Bormans van STVV. Of zoals het vandaag in Belang van Limburg staat: "We hebben andere katten te geselen."

Van een eventuele transfer van Gerkens naar blauw-zwart zoals hier en daar te horen viel, is echter (momenteel) absoluut geen sprake. Club Brugge is niet geïnteresseerd, ook al zal Leko hem een interessante speler vinden. Eerder haakte ook al KV Oostende af, dus Anderlecht is en blijft de enige échte gegadigde.

STVV zal niet moeilijk doen om hem te laten gaan - een club van hun kaliber is altijd fier als ze spelers beter kan maken - al zal er wel de juiste prijs (2 miljoen euro) op tafel moeten komen.