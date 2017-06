De optie werd niet gelicht door de Romeinen en ook bij Barcelona heeft Vermaelen geen toekomst meer. De Rode Duivel moet dus opnieuw op zoek naar een nieuwe ploeg. Barça is alvast redelijk wat de prijs betreft.

Het trok Vermaelen aan voor een dikke twaalf miljoen van Arsenal, maar zou nu bereid zijn om hem voor vijf miljoen te laten gaan. Besiktas is meer dan geïnteresseerd en wil dat ook op tafel leggen, maar het is nog maar de vraag of Vermaelen dat ziet zitten.