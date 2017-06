Sonck ongemeen hard voor Lukaku: "Waarom staat hij te wuiven? Om te zeggen dat hij bij dezelfde ploeg speelt?" (mÃ©t beelden)

Sonck ongemeen hard voor Lukaku: "Waarom staat hij te wuiven? Om te zeggen dat hij bij dezelfde ploeg speelt?" (mét beelden)

door Sander De Graeve

Wesley Sonck had kritiek op Romelu Lukaku

Romelu Lukaku kwam niet tot scoren in Estland en had ook niet zijn makkelijkste wedstrijd tegen de gesloten Estse verdediging. ´Één keer kwam hij helemaal los en kon hij op Aksalu af, maar ook toen ging de bal er niet in. Wesley Sonck was niet onder de indruk.