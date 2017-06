Enorme transferbedrijvigheid bij Essevee: drie uitgaande spelers leveren acht miljoen euro op, derde zomeraanwinst komt erg dichtbij

Henrik Dalsgaard werd eerder al voor ongeveer anderhalf miljoen euro verkocht aan Brentford, op zaterdag werden doorbraken genoteerd in twee andere dossiers. Om te beginnen dat van die andere deen Lukas Lerager.

Bordeaux en Essevee zijn er inmiddels uit en ook met de Deen is een akkoord gevonden om hem naar Zuid-Frankrijk te laten verkassen. Met de deal is ongeveer 3,5 miljoen euro gemoeid.

Ondertussen zit Monaco ook bijzonder dicht bij de handtekening van Soualiho Meîté. Enkel over het bedrag is nog een beetje onduidelijkheid, maar het zal in de buurt van de 8 miljoen euro liggen. Essevee krijgt daarvan 40%, Lille 60% - om en bij de 3 miljoen euro dus.

Het geeft Essevee budgettaire ruimte, die ze konden gebruiken om Ben Reichert in Israël te gaan ophalen én Nill De Pauw over te nemen van Guingamp. Sandy Walsh kwam eerder al transfervrij over van Racing Genk. Ook de komende week mogen we nog flink wat activiteit verwachten aan de Gaverbeek.