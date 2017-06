Bjorn Vleminckx en co beginnen maandag te trainen... zonder hoofdcoach: "Ik denk wel dat Antwerp weet wat het doet"

Maandag verschijnen de spelers zonder T1 op het oefenveld. "Het is inderdaad een beetje een onzekere periode", bevestigde aanvaller Bjorn Vleminckx op Radio 1. "Maar in het voetbal is dat een beetje de normale gang van zaken, denk ik. We moeten ons werk doen: maandag trainen we en dan zien we wel wie hoofdcoach wordt. Meer kunnen we niet doen."

Verschillende oefenmeester werden al aan de oudste club van het land gelinkt. Onder meer Peter Maes voerde onderhandelingen met de neo-eersteklasser. "Ik denk wel dat Antwerp weet wat het doet", gaat Vleminckx verder. "Daarom maak ik me niet echt zorgen. En als er belangrijke dingen zijn, dan worden de spelers wel op de hoogte gehouden. De mensen die het moeten doen, zullen het wel doen."