KLASSE: op een na kleinste stad van BelgiÃ« Durbuy krijgt brief van Club Brugge met felicitaties voor hun titel

KLASSE: op een na kleinste stad van België Durbuy krijgt brief van Club Brugge met felicitaties voor hun titel

door Redactie



Club Brugge feliciteert Durbuy met zijn titel

Foto: © photonews

Landskampioen Club Brugge greep afgelopen seizoen naast een nieuwe landstitel. Blauw-zwart was echter groot in het verlies en feliciteert dan maar andere kampioenen in het land.