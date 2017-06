'Donnarumma neemt beslissing over zijn toekomst en stelt Manchester United, PSG en Real Madrid teleur'

Gianluigi Donnarumma is nog steeds maar 18 jaar oud, maar toch is de piepjonge doelman ondertussen al twee seizoenen een vaste waarde in doel bij AC Milan. Zowat iedere Europese topclub hengelt naar de diensten van Donnarumma, maar die zou de boot (voorlopig?) afhouden.