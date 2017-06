Niet Arsenal, maar ook niet Anderlecht trekt aan het langste eind voor goudhaantje uit de JPL: 'Onyekuru voor 8 miljoen euro naar deze club'

Onyekuru ontpopte zich met zijn 22 goals tot smaakmaker van de Jupiler Pro League. Anderlecht liet al snel zijn oog vallen op de vinnige aanvaller, net als het kapitaalkrachtige Arsenal. Toen Eupen de bekende makelaar Mogi Bayat een exclusief mandaat gaf om de onderhandelingen te voeren, stegen de kansen van paars-wit. Tevergeefs, zo blijkt nu.

De Daily Mail on Sunday schrijft dat West Ham United beide clubs te snel af is. Onyekuru vliegt dinsdag naar Londen om bij The Hammers zijn medische tests af te leggen. Nadien zou snel een akkoord waarbij de speler 40.000 per week opstrijkt snel volgen. De club uit de Premier League legt zo'n 8 miljoen euro op tafel voor de Nigeriaanse international.