Imke Courtois heeft een duidelijke indruk over bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martinez: "Ik keek vreemd op toen hij Laurent Ciman selecteerde, maar..."

door Redactie



Imke Courtois heeft een duidelijke indruk over bondscoach Roberto Martinez

Foto: © photonews

Imke Courtois is niet alleen Red Flame, ze is ook vaste analist bij de wedstrijden van de Rode Duivels. Nu de kwalificatiecampagne richting het WK over halfweg is, kan ze stilaan een beeld over bondscoach Roberto Martinez vormen.