"Als speler stond Leko bekend voor zijn technische kwaliteiten, als trainer voor het tegenovergestelde"

Ook ex-speler Sascha Kotysch heeft vol lof voor zijn gewezen coach, die hij nu ziet vertrekken naar Club Brugge. Hij weet hoe veeleisend de oefenmeester kan zijn, maar ziet daar voordelen in.

Rest de vraag of Leko voor champagnevoetbal gaat zorgen op Jan Breydel, want bij STVV speelde hij niet op de dominantie. "Ons voetbal van de laatste weken? Lopen, pressing, duels. Het weerspiegelt hem. Als speler stond hij bekend voor zijn technische kwaliteiten, als trainer voor het tegenovergestelde", geeft Kotysch aan in Het Nieuwsblad.

STVV is natuurlijk Club Brugge niet en vice versa. Met het spelersmateriaal dat Leko bij Club Brugge voorhanden zal krijgen, zal er veel dominanter kunnen gevoetbald worden. En Anderlecht werd aan de andere kant ook kampioen onder René Weiler vanuit de organisatie en met een goede omschakeling, dus het hoeft geen nadeel te zijn. De adelbrieven die Leko bij STVV kon voorleggen de laatste maanden - met veel eigen jeugd - zeggen genoeg.