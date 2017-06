'Batshuayi kan naar Everton, maar heeft duidelijke voorkeur voor een andere club'

Omdat Chelsea vol voor Lukaku wil gaan, lijken er bij The Blues ook volgend seizoen niet veel speelminuten voor Batshuayi weggelegd. De Engelse landskampioen dacht Batsman daarom te betrekken in een deal met Lukaku en Everton.

Eén probleem: Batshuayi ziet het niet echt zitten om bij Everton aan de slag te gaan. Volgens The Times verkiest de Rode Duivel een transfer naar AS Monaco boven een verhuis naar The Toffees.