OFFICIEEL: Chinese miljoenen verleiden alweer trainer met naam en faam

De ervaren oefenmeester zette namelijk zijn krabbel onder een contract van 1,5 jaar bij Jiangsu Suning. Capello is er vanaf heden de nieuwe trainer en moet de club aan de nodige successen helpen, want dit seizoen loopt het niet bepaald van een leiden dakje.​

Ondans het feit dat Jiangsu Suning zich vorig seizoen van de tweede plaats in de Chinese competitie verzekerde, prijkt het momenteel slechts één plaats boven de degradatieplaatsen.

Na Fabio Cannavaro (Tianjin Quanjian) en Marcello Lippi (bondscoach van China) wordt Capello al de derde bekende Italiaan die in China gaat coachen. Bij Jiangsu Suning spelen onder meer de Brazilianen Ramires en Alex Teixeira.

