Standard dicht bij opvolger voor Aleksandar Jankovic, Nantes-voorzitter verklapt de naam: "Hij wordt de nieuwe hoofdcoach"

Waldemar Kita, de voorzitter van FC Nantes, verklapte aan de micro van CNews dat Standard in zee gaat met een Fransman. "Ik heb gehoord dat Rémi Garde naar Standard trekt", vertelde de preses.

(lees verder onder de foto)

Nantes, dat Sergio Conceiçao naar FC Porto zag vertrekken, is net als de Rouches op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en vist in dezelfde vijver. De 51-jarige Garde stond van 2011 tot en met 2014 aan het roer van Lyon. Tussen 2015 en 2016 was hij aan de slag bij Aston Villa.

Afgelopen woensdag raakte bekend dat Standard en Garde aan de onderhandelingstafel zaten. Uit die gesprekken kwam toen geen akkoord voort.