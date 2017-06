Met sentiment gekozen voor Anderlecht, maar AA Gent en Vanhaezebrouck ontgoocheld: "Dat deed pijn, hij was de beste met wie ik ooit werkte"

De 29-jarige Kums koos uit nostalgie voor Anderlecht, dat volgend seizoen bovendien in de Champions League aantreedt. Toch had de middenvelder het moeilijk om Gent en coach Hein Vanhaezebrouck teleur te stellen.

"Het deed pijn om hem te ontgoochelen", vertelt Kums in De Zondag. "Dat was niet makkelijk. Sowieso was het al niet makkelijk om neen te moeten zeggen aan Gent. Ik heb er twee prachtige seizoenen beleefd. Anderzijds: een trainer mag je niet overwegen in een keuze."