Wissel van kwaliteit bij Zulte Waregem zo goed als een feit: sterkhouder arriveert bij nieuwe club, oude bekende uit de JPL komt

Het Laatste Nieuws meldt dat Lukas Lerager na zijn interlands met Denemarken in Bordeaux is toegekomen. Bij de Girondins staan maandag medische testen op het menu. Nadien volgt de presentatie bij zijn nieuwe club. Afgelopen zaterdag kondigde de Franse eersteklasser al aan dat er een princiepsakkoord bereikt was.

Essevee verliest zo een van zijn absolute sterkhouders, maar haalt ook kwaliteit naar het Regenboogstadion. Nill De Pauw maakt namelijk de omgekeerde beweging en verlaat de Ligue 1. De 27-jarige aanvaller komt na twee seizoenen bij En Avant Guingamp weer in de Jupiler Pro League voetballen. Voordien was de gewezen belofteninternational bij Sporting Lokeren actief.