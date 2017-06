Dury zal veel kunnen bekijken tijdens de voorbereiding, ook de wintertransfers krijgen een nieuwe kans

Met Mühren, Bala, Ankersen en Severin werden eerder al wat nieuwkomers aangetrokken die met oog op volgend seizoen moeten gaan renderen. Al wil Ankersen volgens niet-bevestigde bronnen alweer vertrekken bij Essevee, omdat hij weinig speelkansen kreeg. "Sommigen acclimatiseren beter dan anderen. In juli komen is sowieso makkelijker dan in januari. Ik heb hem dan ook gezegd om de tijd te nemen", gaf Dury daarover eerder aan.

Terwijl Walsh, Reichert en straks De Pauw officieel de eerste drie zomertransfers zijn, gelooft Dury dus ook enkele van de wintertransfers te kunnen aanwenden in het grotere verhaal. Robert Mühren liet al een paar keer een klasseflits zien, maar moest inpassen. "Hier moet hij veel harder werken om de bal te veroveren, maar het is een zeer goede voetballer."

Ook van Severin en Bala was Dury op training al meermaals enthousiast in de vorige jaargang, een volledige voorbereidingsperiode zou hen misschien nog een niveautje hoger kunnen tillen. Dat deed het vorig seizoen ook met pakweg Soualiho Meîté, die nu vertrekt langs de grote poort en voor rond de acht miljoen euro.

Tenslotte: Babacar Gueye kwam op huurbasis over van Hannover 96, zonder aankoopoptie. Essevee praatte met Hannover over een vernieuwing van het huurcontract, maar net als bij Coopman (Club Brugge) is er nog geen definitieve beslissing genomen.