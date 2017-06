Bizot, Van Hout, Sandomierski: Genk heeft eindelijk een Ã©chte opvolger van Courtois nodig

Courtois had een groot aandeel in de laatste titel die KRC Genk veroverde. Sinds zijn vertrek was het een komen en gaan van doelmannen in de Luminus Arena, maar een waardige opvolger voor Courtois vond men nog niet.

Sandomierski werd enkele jaren geleden met grote trom binnengehaald, maar zijn passage werd een flop. Kristof Van Hout kon nooit brengen wat van hem verwacht werd, net als Marco Bizot. De Nederlander liet regelmatig steken vallen.

Met Ryan had Genk enkele maanden een topdoelman in de rangen

De man die Genk nog het meeste bijbracht sinds Courtois, is Laszlo Köteles. Maar ook zijn beste jaren zijn voorbij. Net daarom was het een verademing om een doelman als Mathew Ryan onder de lat te zien, een doelman met uitstraling, die het klappen van de zweep kent en zijn defensie kan leiden.

De doelman is een cruciale schakel, een ploeg kan nooit kampioen worden zonder een topkeeper. Dat is wat Genk nodig heeft om de ambitie, een plek in de top drie, te realiseren.