Buffon zorgt voor ophef in ItaliÃ« en plakt datum op zijn afscheid: "Dat is voor 99,9 procent zeker"

Ook in de herfst van zijn carrière blijft Buffon op een excellent niveau acteren. Dat bewees hij nog in de CL-duels tegen FC Barcelona. Hij haalde een bal van Andres Iniesta uit miraculeuze wijze uit doel.

De vraag is hoelang Buffon nog doorgaat? Tegen Sky Sport 24 bevestigde het sluitstuk dat het 99,9 procent vaststaat dat hij zijn laatste seizoen ingaat. Het WK in Rusland moet voor de keeper het laatste grote doel worden. Nieuws dat in de laars voor veel commotie zorgde maandag.

Bij Juve sedert 2001

Buffon keept immers al sedert 2001 voor de Oude Dame en werd een heus icoon van Juventus en het Italiaanse voetbal. Hij maakte ook de donkere jaren van Juve mee toen de club verdween van het hoogste toneel.