Toch nog hoop voor Anderlecht: 'Eupen wijst riant bod van 8 miljoen euro op Onyekuru af en wel hierom'

De Mail on Sunday schreef gisteren dat West Ham United Arsenal en Anderlecht te slim af was. The Hammers hadden 8 miljoen euro veil voor Onyekuru, die dinsdag al naar Londen zou afzakken voor medische testen. Een doorbraak moest nadien volgen.

Zo'n vaart zal het nu blijkbaar niet lopen. Het Laatste Nieuws schrijft dat Eupen het bod van 8 miljoen euro afwees. Het bestuur van de Panda's ziet de 20-jarige aanvaller liever naar een gerenommeerde club met naam vertrekken.

Klinkende naam in Europa

Op die manier maakt Arsenal nog een kans, net als Anderlecht dat volgend seizoen in de Champions League aantreedt. Eupen schakelde eerder al makelaar Mogi Bayat in om de onderhandelingen over Onyekuru te voeren. De zaakwaarnemer bracht de jongste transferperiodes al moeilijke Anderlecht-dossiers tot een goed einde.