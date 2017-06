Sa Pinto over play-off 1: "Ik ben ervan overtuigd dat we erbij zullen zijn"

"Het is een grote eer voor mij. Standard is een club waar ik al van hou sinds mijn aankomst tien jaar geleden. Ook na mijn vertrek bleef ik wel naar de wedstrijden van de Rouches kijken en ik heb hier ook nog altijd vrienden," verklaarde Ricardo Sa Pinto bij zijn voorstelling. "Ik kon geen 'neen' zeggen tegen Standard. Ik heb nood aan een club die dezelfde doelstellingen heeft als mij."

Winnen komt op de eerste plaats. Als we winnen en goed spelen, des te beter - Sa Pinto

En een van die doelstellingen is kwalificatie voor play-off 1. "Ik ben ervan overtuigd dat we erbij zullen zijn," lachte de Portugees, die nog verwachtingen meegaf. "Wanneer we de bal niet hebben, wil ik een georganiseerd team zien dat samenwerkt en discipline heeft. Ik hou van aanvallend voetbal en de supporters van Standard hebben dat nodig. Winnen komt op de eerste plaats. Als we winnen en goed spelen, des te beter. Voor mijn spelers zijn er regels die iedereen moet respecteren, maar ik geef hen ook vrijheid en verantwoordelijkheden."

In Luik zullen er zeker nog spelers aankomen en vooral vertrekken. "Maar de basis is goed. Ik ga niet al te veel veranderen. Ik wil de spelers die er al zijn verbeteren, zowel individueel als collectief."

Je moet geloven dat je van iedereen kan winnen - Sa Pinto

De keuze voor Sa Pinto had veel te maken met zijn mentaliteit. "Je moet geloven dat je van iedereen kan winnen, je moet altijd ambitieus zijn. Het kan gebeuren dat je verliest, maar je moet er alles aan gedaan hebben om de nederlaag te voorkomen," vond de Portugees. "Ik ben zo en zou het niet anders willen. Ik leef voor dit spel," besloot de kersverse coach van de Rouches.