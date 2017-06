Antwerp opent tegen Anderlecht, AA Gent Ã©n KRC Genk, dit heeft de oudste club van het land over de forse start te zeggen

Toch is men bij de oudste club van het land tevreden over de kalendersamenstelling. "Je weet vooraf dat je tegen stevige tegenstanders zult spelen. Maar de eerste wedstrijden tegen Anderlecht en AA Gent zijn meteen een stevige uitdaging", vertelt bestuurder Yorick Torreele op Sporza. "We blijven bescheiden, maar een sporter wil natuurlijk winnen."

Toch was de aanloop naar de eerste training van maandag niet ideaal. Wim De Decker die de club voor het eerst in dertien jaar weer nar het hoogste niveau bracht, moest gaan. Een nieuwe trainer blijft voorlopig achterwege.

Coherent verhaal

"Er was nervositeit, want na dertien jaar afwezigheid op het hoogste niveau wil iedereen meteen alle informatie weten. Maar als club zullen we een coherent verhaal neerzetten", aldus Torreele nog.