Standard-spelers maken zich onder Sa Pinto op voor militair regime: "Ã‰lke training en match moeten ze doodop van het veld stappen"

Bij Standard-TV gaf Sa Pinto al een uitgebreid interview over zijn terugkeer naar de Rouches. De spelersgroep zal met een militaire regime te maken krijgen. "Mijn spelers moeten zowel op training als tijdens de match alles geven. Als ze van het veld stappen, moeten ze doodop zijn", aldus de Portugees.

"Met de gedachte: heb ik wel alles gegeven om mezelf en de anderen te verbeteren? Het is aan mij om hen daarvan te overtuigen. Verder wil ik hen de winnaarsmentaliteit bijbrengen, of het nu om een kleine of een topmatch gaat.

Komst van Fellaini, Defour en Witsel

Sa Pinto voetbalde tot 2007 bij Standard, de periode net voor de Luikenaars zich twee keer tot kampioen kroonden. Toen al zag de voormalige aanvaller dat jongens als Fellaini, Defour en Witsel de wind in de zeilen hadden.

"Ze hadden talent en persoonlijkheid, maar ze luisterden ook goed. Dat bracht hen naar een hoger niveau. Het eerste jaar deden ze het al uitstekend, maar de campagne die nadien volgde met de titel was uitzonderlijk."