Ook de spelers van Antwerp weten nog niet wie de nieuwe trainer wordt: "Ik denk dat het een verrassing zal zijn voor iedereen"

Ook de spelers weten het nog niet, zei Tuur Dierckx op VTM Nieuws. "Dat is een beetje typisch Antwerp, hé. Maar daar is niets mis mee. Iedereen zit natuurlijk nog met wat vragen, er zijn veel speculaties over wat er gezegd en geschreven wordt. Maar ik denk dat het morgen wel voor iedereen duidelijk zal zijn."

Ook al weet hij zelf nog niet wie het is, Dierckx heeft er vertrouwen in dat RAFC - dinsdag? - met de juiste man naar buiten zal komen. "Ik denk dat het een verrassing zal zijn voor iedereen, wie het ook zal worden. We zullen er ons gewoon moeten bij neerleggen, want veel kunnen we er niet doen. Maar het maakt niet echt uit wie het wordt, het zal sowieso wel een goede keuze zijn," zei hij vol vertrouwen.