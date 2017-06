Marc Wilmots oogst bakken kritiek na desastreuze start, zo bijt de voormalige bondscoach van de Rode Duivels van zich af

De slechte start leverde Wilmots al bakken kritiek op. In La Dernière Heure vraagt de voormalige bondscoach van de Rode Duivels om begrip. "Ik weet dat de mensen veel van ons verwachten, maar ik vraag toch een beetje geduld. We zijn aan een totale wederopbouw bezig met jonge spelers", aldus Wilmots.

Veldslag verloren

"We hebben een veldslag verloren, maar lang niet de oorlog. Er resten ons nog vijf matchen. Als Guinee bij ons kan winnen, moeten wij ook het omgekeerde kunnen realiseren. Maar we hebben nog een pak werk voor de boeg. Geloven in mirakels moeten we niet doen, wél hard werken."

Wilmots kon met Ivoorkust nog niet winnen. Tegen Benin volgde een 1-1 gelijkspel, met vervolgens nederlagen tegen Nederland (5-0) en Guinee (2-3).