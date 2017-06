'AA Gent wil graag zaken doen met andere club uit de Jupiler Pro League, dat brengt wel een vertrek van JÃ©rÃ©my Perbet met zich mee'

Dat heeft ook een keerzijde van de medaille. Clinton Mata werd al veelvuldig aan Anderlecht gelinkt. En ook AA Gent hoopt zaken te doen met de Carolo's.

Daar hoopt ook Charleroi van te profiteren, dat graag Jérémy Perbet terughaalt naar Mambourg. "Als Perbet komt, willen we zelfs een elftal creëren dat in dienst van hem speelt, maar het is zowel qua loon als transferprijs een complex dossier", verklaart sterke man Mehdi Bayat in Het Nieuwsblad.

Bedia - Marcq

Charleroi wil graag de 21-jarige aanvaller Chris Bedia in ruil geven om de deal te vergemakkelijken. Gent-manager Michel Louwagie ziet in de spits een nieuwe Kalifa Coulibaly. Een andere speler die op de lijst van de Buffalo's staat is middenvelder Damien Marcq.