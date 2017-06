Bij Anderlecht lukte het maar niet, bij RoemeniÃ« maakt Stanciu nu geweldige goal (mÃ©t beelden!)

Woensdagavond tekende Stanciu namelijk voor een fraai doelpunt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Roemenië en Chili. De speler van Anderlecht kreeg wat tijd en ruimte en knalde het leer vervolgens erg fraai via de paal tegen de touwen.

Een heerlijk doelpunt dat bewijst dat Stanciu wel degelijk kwaliteiten heeft. Een mens zou zich beginnen af te vragen waarom het bij Anderlecht zo vaak vierkant draaide voor de Roemeen... Bekijk het doelpunt hieronder:

GOOOOOOAL ROMANIAAAA! WHAT A GOAL from Stanciu! WHAAAT a goal from our jewel! Superb shot! Video: PRO TV pic.twitter.com/IhoThxH8vQ