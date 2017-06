Club Brugge gelooft volop in eigen talent: contractverlenging wenkt, nÃ©t als nieuwe uitleenbeurt aan PO1-concurrent

Dat is ook blauw-zwart niet ontgaan. De West-Vlamingen gaan het contract van Coopman openbreken, waarna volgens Het Laatste Nieuws een nieuwe uitleenbeurt volgt aan Essevee. De voormalige herfstkampioen haalt zo een belangrijke slag tuis, want ook andere teams trokken aan de mouw van Coopman.

De man uit Ooigem draait al even mee in ons vaderlandse voetbal. In het seizoen 2014-2015 versierde Coopman zijn eerste speelminuten voor Club. Hij mocht aan het einde van dat seizoen zelfs starten op het veld van Standard. Het jaar erop bleef hij opnieuw steken op een handvol speelminuten, waarna afgelopen seizoen een verhuis naar de Gaverbeek volgde. Bij Zulte Waregem deed Coopman 31 keer mee op competitieniveau, waarvan zestien keer als basisspeler.