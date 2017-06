Zwart op wit: De wissels van Dury zijn de beste, Preud'homme en Stuivenberg helemaal onderaan

Bij de ene gaat dat wat beter dan de andere. Transfermarkt verzamelde alle coaches die als hoofdtrainer een wedstrijd in onze eerste klasse geleid hebben. Francky Dury komt als beste uit de bus. Zijn invallers scoorden acht goals in totaal én waren betrokken (ofwel met een doelpunt, ofwel met een assist) in maar liefst veertien treffers.

Ook Weiler, Mazzu, Ferrera, Jankovic en Vanhaezebrouck vinden we in de bovenste regionen terug, maar toch zijn er ook verrassingen. Zo lukte Bob Peeters in de zes wedstrijden als Westerlo-coach maar liefst drie goals met zijn invallers. Dat zijn er drie meer dan... Albert Stuivenberg.

Inderdaad, de bejubelde coach van Racing Genk puurde nul doelpunten en nul assists uit zijn invallers in de reguliere competitie. Michel Preud'homme staat ook onderin met maar één doelpunt, maar bij hem kwamen wel nog zes assists van de bank de boel wat verzachten.