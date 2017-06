'Chelsea ziet bui al hangen in verband met Hazard en klopt aan bij club Dries Mertens'

Hazard werd de jongste weken vaak gelinkt aan Real Madrid, al leek het er even op dat de absolute topper van Chelsea toch zou gaan blijven bij de winnaar van de Premier League.

De club deed hem al een waanzinnig loonvoorstel, maar de gesprekken daarover zitten nog een beetje in het slop. En dus ruikt Real Madrid - een droombestemming voor Hazard - opnieuw zijn kans. Het zou volgens The Sun een aanbod indienen waar The Blues geen nee kunnen tegen zeggen.

Antonio Conte van zijn kant ziet de bui al hangen en wil dus op zoek gaan naar een vervanger. Daarbij zou het rond de 50 miljoen euro willen uitgeven aan Lorenzo Insigne, die momenteel bij het Napoli van Dries Mertens speelt.

Ook die deal zal voeten in de aarde hebben, want de Italiaanse international verlengde twee maanden geleden nog zijn contract bij de Napolitanen en zal dus niet zomaar wegkunnen. Maar als Hazard een move pleegt, dan kan de carrousel opgestart worden. Zoveel is wél al duidelijk.