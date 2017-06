'Pieter Gerkens nog lang niet van Anderlecht: PO1-concurrent laat weer van zich horen'

RSC Anderlecht is de grootste naam die achter de 22-jarige Gerkens aanzit. Zeker toen vorige week bekend raakte dat concurrent KV Oostende afhaakte. Nu laten de Kustboys toch weer van zich horen.

Niet bijtekenen

"We hebben afgehaakt in de zin dat we geen 2 miljoen euro gaan betalen aan STVV", vertelt sportief directeur van KVO Luc Devroe in Het Laatste Nieuws. "Als die prijs niet zakt, dan denk ik dat Gerkens op het einde van het seizoen transfervrij zal vertrekken. Want ik ga ervan uit dat hij daar niet zal bijtekenen."

Gerkens scoorde in de reguliere competitie zes keer. In play-off 2 deed hij er nog eens vlotjes acht bij. Op die manier had de Limburger een groot aandeel in de finale die STVV betwistte tegen KRC Genk.