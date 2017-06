Antwerp verrast opnieuw en stelt D'Onofrio aan ... als sportief directeur

De nieuwe coach is namelijk nog steeds niet gevonden. Luciano D'Onofrio werd wel voorgesteld, maar hij wordt de sportief directeur én ondervoorzitter bij The Great Old. Hij wordt dus de grote, sportieve baas die over alle transfers mag beslissen. En over de aanstelling van een nieuwe coach, wat deze week nog zou moeten gebeuren.

De voorbije dagen en weken werd het een lange zoektocht voor Decuyper, Gheysens en co. De sterke man van Antwerp ging praten met onder meer Peter Maes en Trond Sollied, maar die gesprekken sprongen om diverse redenen af. Ondertussen groeide de spanning, want bij de eerste training maandag was er dus nog geen nieuwe oefenmeester.

Op maandag kwam ook de naam van Frank Vercauteren nog eens nadrukkelijk in beeld, maar ook met hem gingen ze op Den Bosuil niet door. De club hield het geheim goed bewaard en zal dat dus ook de komende dagen nog proberen te doen. Aan D'Onofrio om zo snel mogelijk met een T1 te komen. Patrick Decuyper zal zich meer gaan bezighouden met de jeugd.