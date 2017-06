Op dit uur mag het wel wat meer zijn: Thomas Vermaelen stiekem getrouwd met dit pareltje

Polly Parsons is ondertussen al jaren samen met Thomas Vermaelen. Zij bleef hem steeds trouw in goede en kwade dagen, de twee waren zelfs verloofd in het geheim. En nu zelfs al getrouwd, jawel.

We willen het mooie paar alvast veel geluk wensen. Het koppel heeft met Raff en Ace overigens ook twee zoontjes, maar Polly Parsons heeft de tand des tijds nog steeds bijzonder goed doorstaan. Een bloemlezing:

Mr and Mrs Vermaelen 🥂🎊 @thomasvermaelen @catherinemead Een bericht gedeeld door Polly Parsons (@pollyroseparsons) op 12 Jun 2017 om 8:01 PDT

#tbt loved this shoot Een bericht gedeeld door Polly Parsons (@pollyroseparsons) op 13 Apr 2017 om 6:27 PDT

Beautiful blue sea... #nofilterneeded Een foto die is geplaatst door Polly Parsons (@pollyroseparsons) op 24 Jul 2016 om 9:41 PDT

TBT Een foto die is geplaatst door Polly Parsons (@pollyroseparsons) op 12 Mei 2016 om 1:07 PDT

#tbt Een foto die is geplaatst door Polly Parsons (@pollyroseparsons) op 19 Mei 2016 om 6:15 PDT