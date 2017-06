Traditieclub snel in eerste klasse? Union lepelt versterkingen drie, vier Ã©n vijf binnen en verzwakt de concurrentie

Met Thibault Peyre en Julien Vercauteren hadden vorige week al twee toppers in huis gehaald, op dinsdag kwamen daar nog eens drie aanwinsten bij. Union Saint-Gilloise versterkte zich zo opnieuw merkbaar, terwijl andere teams uit 1B net een van hun betere spelers zien vertrekken.

Vanuit Gent wordt Serge Tabekou opgepikt, die afgelopen seizoen op uitleenbasis bij OH Leuven speelde. In 2015 werd hij nog landskampioen met de Buffalo's, nu tekende hij voor drie seizoenen in Brussel.

En er is meer: Mamadou Diallo komt over van Tubeke en tekende voor 1 seizoen met optie op nog een extra jaartje, Kevin Kis komt dan weer over van Roeselare en zal drie seizoenen verbonden zijn aan de Brusselse traditieclub.

"Het is een erg mooie club, met een leuke, attractieve en aanvallende speelstijl. Ik was onder de indruk van hoe ze speelden vorig seizoen en ben zeer trots bij dit team te mogen aansluiten. Ik voel dat de coach gelooft dat ik een belangrijke rol te spelen heb bij Union, dus hij overtuigde me om te tekenen", gaf Kevin Kis al aan over zijn transfer.