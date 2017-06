Wat een match: tienkoppig Frankrijk verslaat Engeland in spetterende oefenpartij

Voor de wedstrijd werd er aandacht geschonken aan de aanslagen in Mancehster en Londen en pakten de Fransen uit met een heel knap gebaar. Daar kan je in dit artikel meer over lezen.

Umtiti en Sidibe wissen vroege achterstand uit

Over naar de wedstrijd dan: na amper negen minuten stond Engeland al op voorsprong. Harry Kane stond op de juiste plaats en duwde aan de tweede paal een lage voorzet van Bertrand binnen: 0-1. De Fransen beten van zich af en Umtiti en Sidibe – beiden in de rebound – zorgden voor nog voor rust voor een 1-2-voorsprong.

Rood voor Varane en penalty voor Engeland

Engeland kwam het scherpst uit de kleedkamer en nadat laatste man Varane Dele Alli neerhaalde in de grote rechthoek, hing Kane de bordjes opnieuw in evenwicht. Een dubbele mokerslag voor Les Bleus, want Varane kreeg ook nog eens rood voor de ingreep.

Dembele schiet Frankrijk naar de zege

Toch ging Frankrijk nog met de overwinning aan de haal. Iets minder dan een kwartier voor tijd telden de wonderkinderen van de Fransen de tegenstander uit. Mbappe vond Dembele en die knalde het leer voorbij Heaton tegen de touwen: 3-2 voor Frankrijk, en dat na een geweldige match met alles erop en eraan.