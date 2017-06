Antwerp stuntte met Luciano D'Onofrio, maar die zat in 2013 bijna bij rivaal Beerschot: "Daardoor is de overname afgesprongen"

In 2013 was D'Onofrio namelijk bijna bij rivaal Beerschot begonnen. De mijnwerkerszoon was via Marc Degryse in contact gekomen met Marc Descheemaecker, toenmalig topman bij de NMBS. Die behoorde tot een groep Antwerpse zakenlui die Beerschot wilde overnemen van de Duitse investeerdersgroep Advansport.

Niet kunnen redden

"We hadden een deal met D'Onofrio dat hij verantwoordelijk zou worden over het sportieve en ook zelf een deel zou investeren", zegt Descheemaecker in Het Nieuwsblad. "De Duitsers waren akkoord om te verkopen, maar er was één opschortende voorwaarde: Beerschot moest in eerste klasse blijven."

"Helaas is Patrick Vanoppen er dat jaar in geslaagd Beerschot sportief te laten degraderen in eindrondewedstrijden tegen Cercle Brugge. De overname is daardoor afgesprongen en het faillissement van Beerschot was een feit."