Beerschot Wilrijk verwacht niet meteen een nieuwe titel: "We komen niet in de buurt van Lierse, OHL of Cercle"

Trainer Marc Brys relativeert de euforie in Sport/Voetbalmagazine. Sommige supporters dromen al van eerste klasse, maar gaat Brys niet in mee. "Deze club hoort op het hoogste niveau thuis, maar niemand mag verwachten dat we dat volgend jaar al zullen realiseren."

Budgettaire beperkingen

Volgens hem wordt geld het grootste struikelblok. "Het budget zal groeien, want succes trekt investeerders aan. Daar zijn we nu volop mee bezig, maar zelfs met 625.000 euro extra tv-geld, nieuwe sponsors en iets duurdere abonnementen komen we volgend seizoen niet in de buurt van het budget van Lierse, OHL of Cercle. 2,5 of 9 miljoen is een enorm verschil."

En investeerders gaan zoeken in het buitenland is op het Kiel geen optie. "Dit geef je niet zomaar uit handen aan iemand die je van haar noch pluim kent. Het bestuur wil verdergaan met lokale investeerders, die zich tegelijk betrokken voelen. Een goede visie. Dit is een catchy en sexy club, die bovendien schuldenvrij is," benadrukt de coach.