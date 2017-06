Incidenten met supporters tijdens topper Club Brugge-Anderlecht krijgen nog een staartje

De Geschillencommissie van de KBVB geeft Club Brugge een boete van 5.000 euro en een van 1.000 euro aan Anderlecht voor de voorvallen. Op de achtste speeldag van de play-offs hadden supporters in het Jan Breydelstadion bommetjes op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd even stil lag. De uitsupporters gooiden ook voorwerpen in andere vakken.

De eerste vordering was 4.000 euro en een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren. Dat wordt uiteindelijk dus verhoogd naar 5.000 euro. De boete van Anderlecht is voor de helft voorwaardelijk.