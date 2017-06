Maakte Genk een inschattingsfout door speler te laten gaan? Het loopt mogelijk miljoenen mis

Zo besliste Genk een tijdje geleden om niet verder te gaan met Jean-Paul Boëtius. De Limburgers konden de Nederlander van FC Basel definitief aantrekken voor een gelimiteerde transfersom van 2,5 miljoen euro, maar beslisten dat niet te doen.

Een inschattingsfout? Misschien wel. Volgens verschillende Nederlandse media zou Basel nu immers 7 à 8 miljoen euro willen vangen voor Boëtius, die zich onder meer bij zijn ex-club Feyenoord in de kijker speelde. Bij Basel beseffen ze dat hun winger plots ‘hot’ is en willen ze logischerwijze het onderste uit de kan halen.

Dure vogel

Had Genk de uitleenbeurt van Boëtius omgezet in een definitieve overgang, dan had het zelf kunnen cashen. Langs de andere kant bleek Boëtius ook wel een dure vogel, iets wat zonder twijfel meespeelde in de keuze van Genk. In de Luminus Arena richten ze hun pijlen ondertussen op een andere winger: Manuel Benson (Lierse).