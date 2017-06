Ex-Bruggeling zit nog steeds met kater: "Dan ziet mijn carriÃ¨re er wellicht totaal anders uit"

En dat is nog wel zijn ex-club Club Brugge. Odjidja houdt nog steeds een kater over van een grandioos gemiste kans, hij kon in 2014 namelijk naar Everton. "Die transfer werd vier minuten te laat ingegeven. Als ik die dag voor Everton teken, ziet mijn carrière er wellicht totaal anders uit. Achteraf heb ik vernomen dat één persoon de overgang bewust heeft geblokkeerd", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

Geïsoleerd

"Ik moest vooral een normale werkrelatie proberen te onderhouden met de mensen die mijn transfer hadden tegengehouden. Binnen de club gedroegen de mensen zich vreemd tegen mij. De enige die normaal deed was Ryan Donk. Gaandeweg voelden Ryan en ik ons geïsoleerd in de kleedkamer. Ik zal niet zeggen dat de rest ons tegenwerkte, maar er was iets aan de hand…," besloot Odjidja.