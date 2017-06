'Anderlecht drukt door en brengt hoger bod uit op smaakmaker uit Belgische competitie'

Zo weet Het Nieuwsblad dat Anderlecht zijn bod op Pieter Gerkens (21) heeft verhoogd. De Brusselaars stelden eerst een transfersom en ruilspelers als Doumbia en Sowah voor. Omdat beide heren een overgang niet zien zitten, verhoogde Anderlecht nu zijn financiële aanbod.

Nog geen 2 miljoen euro

STVV wil graag 2 miljoen euro voor zijn smaakmaker, maar dat bedrag legt Anderlecht (voorlopig?) niet op tafel. Volgens de krant bracht paars-wit wel een bod uit dat het eveneens geïnteresseerde KV Oostende niet zal evenaren.

Verwacht wordt dat de transfer in kannen en kruiken komt eens STVV een nieuwe trainer beet heeft. Willen De Kanaries niet meewerken aan een transfer, zal Gerkens zijn contract op Stayen niet verlengen en is hij over één jaar transfervrij.