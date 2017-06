Pedersen terug naar de vertrouwde stal? Waarvoor Malinwa moet opletten

KV Mechelen en Nicklas Pedersen zouden volgens Het Laatste Nieuws met elkaar aan het spreken zijn over een mogelijke toekomst van de Deense aanvaller bij Malinwa. Yannick Ferrera is op zoek naar spitsen, want Osaguona én Verdier mogen verkassen, terwijl Peffer al werd uitgeleend.

Rest de vraag: is Pedersen dé oplossing voor het probleem dat zich vooraan stelt bij Malinwa? Veel zal afhangen van de fysieke paraatheid van de Deen. 100% fit is hij namelijk een absolute aanwinst voor héél veel ploegen, maar de voorbije jaren sukkelde hij te vaak met blessures.

Zowel bij Gent als daarna bij KV Oostende kon hij zich nooit helemaal doorzetten. In het verleden had hij het ook in Nederland bij Groningen moeilijk, zeker in zijn laatste seizoen. Enkel zijn seizoen bij KV Mechelen - met 15 goals - sprak echt tot de verbeelding.

Zo versierde hij ook een transfer naar Gent, iets wat hem bij bepaalde supporters niet in dank werd afgenomen. Een terugkeer naar Achter de Kazerne zal dus vooral interessant zijn als er werk kan worden gemaakt van een prestatiegericht contract, want als hij fit is, kan hij zeker renderen.