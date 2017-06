OFFICIEEL: Barcelona maakt eerste zomertransfer bekend

Barcelona huurde de 21-jarige verdediger tijdens het voorbije seizoen van de Braziliaanse club Fluminense. Bij het B-elftal van Barça liet Marlon een goede indruk na, en in de Champions Leaguewedstrijd tegen Celtic maakte de speler zelfs zijn debuut in het eerste elftal.

Nu zet Marlon zijn carrière definitief verder bij Barcelona. De Spaanse topclub beschikte over een optie om de huurperiode om te zetten in een definitieve transfer, en daar maakte het gebruikt van. Marlon tekende een contract van drie seizoenen en zou naar verluidt 5 miljoen euro kosten.

