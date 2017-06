OFFICIEEL: Sporting Lokeren haalt Belg terug naar de Jupiler Pro League

Het hing al even in de lucht, maar donderdag maakte Lokeren via zijn officiële kanalen bekend dat Stefano Marzo de gelederen komt versterken. De Belgische rechtsachter komt over van het Nederlandse Heerenveen en droeg in het verleden ook het shirt van Beerschot.

Bij Lokeren hadden ze na het vertrek van Giorgios Galitsios - hij kreeg geen nieuw contract - nood aan een nieuwe rechtsachter. Nadat Marzo met succes de medische keuring doorstond, zette hij zijn krabbel onder een driejarige overeenkomst bij Lokeren.