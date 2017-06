Uit de gratie van Preud'homme gevallen, maar deze speler krijgt toch een nieuwe kans bij Club Brugge

door Redactie



Foto: © photonews

Ivan Leko (39) is sinds kort de nieuwe trainer van Club Brugge en dat is goed nieuws voor enkele spelers van de vicekampioen. Zo is het ondertussen duidelijk dat de nieuwbakken oefenmeester van blauw-zwart Brandon Mechele (24) een nieuwe kans zal geven.