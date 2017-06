D'Onofrio geeft Antwerp ongelimiteerde mogelijkheden, maar hij zal imago moeten oppoetsen

Om te beginnen klinkt het bij de meeste fans gematigd positief. Zij beseffen dat het belangrijk is om iemand aan het sportieve roer te hebben staan die een en ander afweet van voetbal én vooral contacten heeft bij vele ploegen en in vele landen.

Op dat gebied is D'Onofrio een absolute grote vis. Als makelaar, als sterke man bij Standard ook: niemand met meer contacten als D'Onofrio - of het moet misschien Mogi Bayat zijn.

Witsel, Zidane, Fellaini? Het zijn maar enkele grote namen die veel aan D'Onofrio te danken hebben. Komt er een speler van Real Madrid naar Antwerp? Het lijkt nu een belachelijk idee, maar Opare kwam ook naar Standard vanuit de B-ploeg. Met D'Onofrio is - op termijn - alles mogelijk.

Na Bico komt D'Onofrio.het gaat goed met het Antwerps voetbal — Francois Colin (@FrancoisColin18) June 13, 2017

Toch heeft de nieuwe sterke man ook een negatieve bijklank. Een onbesproken reputatie heeft D'Onofrio allerminst. Veroordeeld in het verleden voor het witwassen van transfergelden, genoemd in Football Leaks, ... Na John Bico wil men niet een tweede fout aflopend verhaal van dat kaliber in Deurne. Gelukkig weet D'Onofrio alvast alles van voetbal