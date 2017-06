EÃ©n van de productiefste Belgen uit JPL staat op het verlanglijstje van Zulte Waregem, maar... "Een vertrek is niet aan de orde"

Met het oog op volgend seizoen, zou de fusieclub de boomlange aanvaller van Waasland-Beveren op het oog hebben. Francky Dury speelt met Mbaye Leye wellicht zijn aanvalsleider kwijt, en dus is er straks een plaats vacant in de voorlinie van Zulte Waregem. Lees er hier meer over.

Toch lijkt het niet meteen tot een transfer te komen. “Ik weet niks van een overstap naar Zulte Waregem”, reageert Gano's manager Patrick De Koster bij Voetbalkrant.com. “Ik weet niet van waar die geruchten plots komen, maar er is niets aan de hand.”

(lees verder onder de foto)