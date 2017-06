Opvallend: Eredivisie-Belg gaat aan de slag in dubbele rol

De centrale verdediger gaat in de 1e Amateurliga bij Sporting Hasselt aan de slag als speler/assistent-trainer. Dat werd vrijdag aangekondigd, samen met de aanstelling van hoofdtrainer Hans Somers. Wuytens zat al bijna een jaar zonder club en besloot nu om deze opvallende zet te maken.

Uitgebrand in Nederland

Jan Wuytens speelde in zijn jeugdjaren een jaartje bij Anderlecht, alvorens op 13-jarige leeftijd te vertrekken naar PSV. Daar begon ook zijn professionele carrière, later speelde hij voor Heracles, FC Utrecht en tenslotte AZ. Maar in Alkmaar raakte hij op een zijspoor en in augustus 2016 werd in onderling overleg besloten om zijn contract te ontbinden.